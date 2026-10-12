Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 17.15 sıralarında Sarıgazi Mahallesi Erenler Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısından tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yanan çatıyı gören 2 kişi alevlere hortum ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Binanın çatısında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.