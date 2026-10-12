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Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpan otomobil kamerada

12.10.2026 - 10:21Güncellenme Tarihi:
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Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpan otomobil kamerada

Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, yaşananlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 22.10 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, yeşil ışığın yanmasının ardından hareket eden otomobil çarptı.

Fatihte yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpan otomobil kamerada

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi, ayağa kalkarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, yaşananlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

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