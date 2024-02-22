Mahsur kaldığı dereden kurtarılan köpeğin sevgi gösterisi kamerada

Olay, Göktürk Mahallesinde 18 Şubat Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mimar Feyyaz Engin, oturduğu sitenin önünde bulunan derede sokak köpeğinin mahsur kaldığını gördü. Engin, merdiven yardımıyla derede mahsur kalan köpeği kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla Engin, köpeği bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

Köpek, kendisini kurtaran Engin'e sevgi gösterisinde bulunup bir süre yanından ayrılmadı. Köpeğin kendisine sarıldığını gören Feyyaz Engin'in de uzun süre köpekle ilgilendi .Köpeğin dereden kurtarılma anı ve kendisini kurtaran mimara sevgi gösterisinde bulunması sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.