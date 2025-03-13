Magnezyum kullananlar dikkat! Böbrek sağlığını tehdit ediyor

Vücut için faydalı bir mineral olan magnezyumun eksikliği halinde kemik sağlığı, kas fonksiyonları ve kalp sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Ancak her vitamin ve mineral gibi magnezyumun da doktor tavsiyesiyle alınması gerekiyor. Doktorun önerisiyle alınmayan ve ihtiyaç dışında kullanılan magnezyumun böbrek yetmezliği ve kalp ritim sorunlarına neden olduğu biliniyor. Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, magnezyumun gereksiz ve fazla kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

Magnezyum takviyeleri, günümüzde sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla yaygın bir şekilde kullanılsa da, doktor önermediği sürece alınmaması gereken ürünler arasında yer alıyor. Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, aşırı ve denetimsiz magnezyum takviyesi kullanımının sağlık üzerindeki tehlikeli etkilerine dair uyarılarda bulunarak şunları söyledi: "Magnezyum, vücudun normal fonksiyonları için gerekli olan önemli bir mineraldir. Kemik sağlığı, kas fonksiyonları ve kalp ritmi gibi birçok vücut fonksiyonunun sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yeterli magnezyum seviyeleri gereklidir. Ancak son yıllarda, sağlıklı yaşam tarzına yönelik artan ilgiyle birlikte, magnezyum takviyelerinin aşırı kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu durum sağlık açısından tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Aşırı magnezyum alımı, böbrekler üzerinde birikim yaparak, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle böbrek hastalığı riski taşıyan bireylerin, bu tür takviyeleri uzman kontrolünde kullanması son derece önemlidir."

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Hipermagneziye dikkat

Magnezyum takviyelerinin genellikle kas krampları, sinir sistemi sorunları veya uyku problemleri gibi durumların tedavisinde kullanıldığına değinen Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, "Yanlış dozda alınan magnezyum, vücutta aşırı birikim yaparak hipermagnezemiye yol açabilir. Hipermagnezemi, kandaki magnezyumun tehlikeli seviyelere yükselmesiyle ortaya çıkan bir durumdur ve bu durum kalp ritim bozuklukları, nefes darlığı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.

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Kan testi ile kullanıma karar verilmeli

Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, magnezyum takviyelerinin doğru bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda da şu uyarılarda bulundu: "Magnezyum takviyelerinin kullanımı, kişinin mevcut sağlık durumuna göre belirlenmeli ve doktor önerisiyle yapılmalıdır. Ayrıca herhangi bir takviye almadan önce, kan testiyle magnezyum seviyelerinin ölçülmesi ve buna göre bir tedavi planı oluşturulması gerekmektedir. Sadece magnezyum değil tüm vitamin ve mineraller için durum bu şekilde olmalıdır. Gereğinden fazla ve gereksiz takviye alımları vücutta geri dönmeyecek sorunlara neden olabilmektedir."