Mağazalar yılbaşında açık mı? 1 Ocak'ta hangi mağazalar açık? Zara, H&M, LC Waikiki ve Boyner yılbaşı çalışma saatleri, 1 Ocak 2026 mağazaların çalışma saatleri

Yeni yılın ilk gününde hizmet veren işletmelerin çalışma saatleri, genellikle personel izinleri ve yılbaşı yoğunluğu nedeniyle sabah saatlerinde esneklik gösterir.

AVM'LER VE GİYİM MAĞAZALARI (ZARA, MANGO, LCW, BOYNER VB.)

Türkiye genelindeki Alışveriş Merkezleri (AVM) 1 Ocak'ta kapılarını kapatmaz ancak açılış saatleri değişir:

Açılış: Birçok AVM ve içindeki mağazalar 1 Ocak sabahı saat 12:00 veya 13:00 itibarıyla hizmet vermeye başlar.

Kapanış: Kapanış saatlerinde bir değişiklik beklenmiyor; mağazalar standart olarak 22:00'de kapanacaktır.

ZİNCİR MARKETLER (BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOURSA)

Marketlerin çalışma düzeni genellikle şu şekildedir:

BİM, A101 ve ŞOK: Bu marketlerin çoğu 1 Ocak sabahı saat 11:00 veya 12:00'den itibaren müşteri kabul etmektedir. Bazı şubeler valilik kararı veya personel durumuna göre tam gün kapalı kalabilir ancak genel uygulama öğlen açılışı yönündedir.

Migros ve CarrefourSA: AVM içinde bulunan şubeler AVM saatiyle (12:00) birlikte, cadde şubeleri ise genellikle sabah 10:00 itibarıyla açılmaktadır.

ECZANELER VE FIRINLAR

Eczaneler: 1 Ocak resmi tatil olduğu için sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

Fırınlar: Temel gıda maddesi olduğu için fırınlar normal çalışma saatlerinde (sabahın ilk ışıklarıyla) açık olacaktır.