Bartın'daki maden faciasında 25 kişi için gözaltı kararı
Türkiye'yi yasa boğan Bartın'daki maden kazasında yeni bir gelişme yaşandı. 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin ise yaralandığı maden patlamasına ilişkin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen maden faciasıyla ilgili 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler için gözaltı işlemlerine başladı.
Amasra Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesinde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülhakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.
NE OLMUŞTU?
Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.