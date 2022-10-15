Bartın'daki maden faciasıyla ilgili çarpıcı açıklama: Kana karıştığı zaman hemen öldürücü yönü olan bir gaz

CNN Türk'ten Kaan Temeltaş'a konuşan Kahriman'un açıklamaları şöyle; "Ulusumuzun başı sağolsun. Yarılılara da acil şifalar diliyorum. Aslında Türkiye felaketlerin boyutlarını öğrendi. Hem deprem ekseninde bilgi sahibi oldu. Hem de ne yazık ki periyodik olarak yaşadığımız grizu meselesini de aslında öğrendik.

Biliyorsunuz taş kömürü en yaşlı kömürlerimizdendir. Basınç altında oluşmuştur. Bünyesinde de gözeneklerinde de gaz hapsedilmiştir, metan gazı dediğimiz. Doğal gazın hammaddesidir aynı zamanda bizim mutfaklarımızda olan gazdan bahsediyoruz aslında ama orada hücreler şeklinde bulunuyor. Bu taş kömürü endüstrinin en önemli aracıdır, en önemli enerji kaynağıdır.

Üretimi ister insan gücüyle yapın, ister makineyle yapın siz yeni yüzey elde ettikçe, kazdıkça bu gözeneklerden ortama gazlar gelir. Emisyon diyoruz, gaz yaylımı diyoruz. Siz bunu temiz havayla dışarı gönderiyorsunuz. Aynı insan vücudunda atar ve toplar damarlardaki gibi. O kuyulardan biri atar damardır, biri toplar damardır. Dolayısıyla temiz havanın gönderilmesi insan solunumu için orada çalışanların ve makinelerin oksijen ihtiyacını karşılar. Metan gazı başta olmak üzere karbonmonoksit, karbondioksit solunumla ortaya çıkan gazları da tahliye etmek için bir araçtır. En önemli aracımız oradaki havalandırmadır.

Bu bilinen bir gerçektir. Taş kömürü dediğimiz zaman metan gazı olmaması mümkün değil. Az olur, çok olur. 1 ton kömür ürettiğimiz zaman ortama ne kadar metan gelebileceğini ve bunun hangi miktarda havayla, hangi hızla dışarı atılacağını oradaki çalışan insanlar bilirler ve o miktara göre önlemler alırlar. Dedektörler, sensörler vasıtasıyla kontrol edilir.

Ama bunun belli değerleri riskli olabilir. Grizu dediğimiz havayla metanın karışımıdır ama bu her karışımda patlayacak anlamına gelmez. Belli bir değerlerde olursa 5 ila 14,5-15 arasında yani 1 litrelik bir havanın içinde 0,95'i hava olacak 0,05'i de gaz olacak ki bir karışım patlayabilme reaksiyonu gösterebilme, yanma fırsatı bulabilsin.

"HEMEN ÖLDÜRÜCÜ"

Evet bu yanıcı bir karışım ama dışarıdan bir alev almazsa sonucu olmaz. En tehlikeli yanma eylemş de kimyasal redoks ve denklemini açıkladığımız zaman yüzde 9,5'tur. Tam yanma olur. Oradaki yanma eylemi bütünüyle karbondioksite dönüşür. Zararlı karbonmonoksit oluşmaz. Ama daha tehlikeli bir boyut kazanır. Bu belli aralıklarda da karbon yanma, karbonmonoksit dediğimiz insan vücudu için en tehlikeli zararlı, zehirli, kana karıştığı zaman hemen öldürücü yönü olan bir gaz.

Dolayısıyla bunları bizim takip etmemiz lazım. Takip ediliyor da zaten. Belli bir değerlere ulaşınca alarm da veriyor. Hem işçilerin üzerinde dedektörler var hem de sistemsel kontrol mekanizması gerekir diye düşünüyorum bugünkü teknolojide.