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Bartın Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’nin ortak önergeleri birleştirilerek görüşüldü. Beş siyasi partinin ortak önergesiyle Amasra’daki maden kazası için Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

19.10.2022 - 19:28 |
Bartın Maden Kazasını Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulu’nda bütün grupların verdiği Bartın’daki maden kazasını araştırma önergesi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon 21 üyeden oluşacak, görev süresi üç ay olacak.

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