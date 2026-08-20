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Lunaparktaki işçi gondoldan düşerek yaralandı

20.08.2026 - 00:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRŞEHİR (İHA)

Lunaparktaki işçi gondoldan düşerek yaralandı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde lunaparkta çalışan görevli, gondoldan düşerek yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, ilçe merkezinde kurulu bulunan lunapark alanında meydana geldi. Lunaparkta gondol görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Yapılan kontrollerde bacağında kırık tespit edilen işçi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Lunaparktaki işçi gondoldan düşerek yaralandı

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