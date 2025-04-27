Lösemi tedavisi gören Vera için öğretmen görevlendirildi, evde eğitim başlıyor

Ankara'da yazar Merve Çakır Gök (39) ve bürokrat Cihat Gök (39) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Ahyar Vera'ya geçen yıl 4 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lösemi tanısı konuldu. Kemoterapi tedavisi gören Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ahyar Vera Gök, bu süreçte okula gidemedi. Aile de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere verilen evde eğitim için Ankara Çankaya Rehberlik Araştırma Merkezi'ne (RAM) başvurdu. Ancak Gök’ün kayıtlı olduğu okulda evde eğitim için gönüllü öğretmen bulunmadığı gerekçesiyle öğretmen görevlendirmesi yapılamadı. Anne Merve Çakır Gök, 23 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Kızıma lösemi tanısı koyulup tedaviye başladıktan bir süre sonra vakit geçirmeden 'evde eğitim' raporu aldık hastaneden ve hemen Çankaya RAM aracılığıyla MEB'e başvurduk. Prosedürler aylar sürdü ve kızımın kayıtlı olduğu okuldaki 60 öğretmenden bir tanesi bile çocuğuma evde eğitim vermeye gönüllü olmadı" paylaşımını yaptı. Sosyal medyada 4 milyonu aşan görüntülenme alan bu paylaşımın üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, lösemi tedavisi devam eden Gök’e evde eğitim alması için öğretmen görevlendirmesi yapıldığını aileye bildirdi. Gök, 29 Nisan'dan itibaren evde eğitim görmeye başlayacak.

Haberin Devamı

'BAKANLIK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPTI'

Merve Çakır Gök, kızı Ahyar Vera’nın geçen yıl eylül ayında hastalık şikayetlerinin başladığını ifade ederek, "4 Ekim tarihinde tanımız konuldu. 7 Ekim tarihinde de tedaviye başladık. Hacettepe Üniversitesi'nde yatışımız yapıldı, kemoterapi tedavisine başladık. Tabii ciddi anlamda sarsıldık. 2 ay kadar zaten aralıksız hastanedeydik. Biz o süreçte eğitimi aksamasın diye hemen 'evde eğitim' için raporumuzu aldık ve talebimizi oluşturduk. Hastalığın tanısının konmasından bugüne toplamda 7 ay geçti, 'biz evde eğitim istiyoruz' dediğimiz günden bugüne tam 5 ay geçti ancak bize kimse ulaşmadı. Defalarca okula gittik, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradık. Prosedürü anlattılar; gönüllü öğretmen için çağrıya çıktıklarını belirttiler ve 'eğer bir talep olursa o talebe göre biz de öğretmenleri evinize yönlendiriyoruz' dediler. 23 Nisan'da da çok üzülmüştüm. O gün ben bu sorunu sosyal medyada dile getirmek istedim ve paylaşım yaptım. Paylaşım çok ciddi bir etkileşim aldı. Ve günün sonunda sorunumuz çözüldü. Bakanlık resen atama yoluyla önümüzdeki hafta başlamak üzere evimize matematik, fen bilgisi, İngilizce, Türkçe ve sosyal bilgiler branşlarında öğretmen ataması yaptı. Çocuklar, sağlıklarından dolayı bir dönem okuldan uzak kalmak durumunda kalabilirler. Ama bu onların bütün hayatını etkileyecek bir eğitim eksikliğine neden olmasın" dedi.

Haberin Devamı

'EN ÇOK ÖĞRETMENLERİMİ ÖZLEDİM'

Ahyar Vera Gök de lösemi tanısı konulana kadar okula gittiğini söyleyerek, "Bize tanı konulduktan sonra hemen hastaneye yatırdılar zaten. 38 gün orada kaldık. Sonra ancak 3 gün çıkabildik. Enfeksiyonlar nedeniyle hastane ev arası geçiyordu zamanım. Hastalığımı öğrendiğimde ilk başta aslında bu normal bir hastalık olduğu için çok üzülmemiştim. Saçlarım dökülecek diye sadece ilk başta çok ağlamıştım. Bu süreçte evimi, kardeşimi, ailemi özlüyordum. Evde eğitim istediğimde, hemen gelecekler sanmıştım ben; ancak öğretmenler bir türlü gelmedi. Okula gittik ve öğretmenlerle konuştuk; hiçbiri fayda etmedi. En çok öğretmenlerimi özledim. Bir de okulda gördüğüm eğitimi özledim. Hiçbir şey kaçırmak istemiyordum. Yani okula gitmekten, sınıfı geçmekten daha çok geri kalmaktan korkuyordum. Çünkü konuları kaçırdığımda 7'nci sınıfta hiçbir şey yapamayacağım. Şimdi mutluyum, eve gelecekler. Sonunda artık bir öğretmen olacak başımda ve ben artık dersimi çalışmaya devam edeceğim. Yaz tatilinde de konuları toparlamak için çalışacağım. Doktorlarımı da çok seviyorum; 7'nci sınıfta uygun olursa okula dönebileceğimi söylediler" ifadelerini kullandı. (DHA)