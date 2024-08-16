Filistin Devlet Başkanı Abbas Meclis'teki konuşmasında açıkladı: 17 yıl sonra bir ilk! Dünyada yankı buldu

Gazze Şeridi'ndeki savaşın 315'inci gününe girilirken, bir yandan ateşkes müzakerelerinden çıkacak sonuç diğer yandan İran ve müttefiklerinin misillemesi merak ediliyor.

İRAN'A MESAJ GİTTİ, WP HİZBULLAH'IN MİSİLLEMEYİ ERTELEDİĞİNİ DUYURDU

Katar'ın başkenti Doha'da Perşembe günü başlayan ateşkes ve rehine takası müzakereleri, bugün devam edecek.

Hamas'ın katılmadığı görüşmelerde masada arabulucular ABD, Katar ve Mısır ile İsrail var. Arabulucu ülkelerin 'son şans' olarak tanımladığı Doha müzakerelerine İsrail üst düzey bir heyetle katılıyor ve İsrail heyeti Perşembe gecesi Katar'dan ayrılmadı.

Müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirten İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, Katar'dan İran'a bir mesaj verildiğini yazdı. Gazete, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin telefon görüşmesine atıfta bulundu.

Üç ayrı kaynağa dayandırılan habere göre, Doha Tahran'dan ateşkes görüşmelerinde bu şekilde bir ilerleme varken İsrail'e saldırmanın mantıklı olup olmadığını iyice düşünmesini istedi.

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Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine, İran ezeli düşmanı İsrail'e misillemede bulunacağını duyurdu.

İran'ın ana müttefiki Hizbullah ise, iki numarası Fuad Şükür'ün bir diğer suikastta ölmesiyle Lübnan'dan İsrail'e saldırıya hazırlanıyor.

Ancak Amerikan Washington Post gazetesindeki bir haber, Hizbullah'ın müzakereler sürerken İsrail'e bir misillemede bulunmayacağını bildiriyor. Doha'da herhangi bir anlaşma şansını sabote etmek istemeyen Hizbullah, misillemenin bekleyebileceğini söylüyor.

HAMAS'IN ANA ŞARTI

Hamas ise, bir anlaşmanın ancak İsrail işgal askerlerinin Gazze Şeridi'nden bütünüyle çekilmesiyle bitebileceğini açıkladı.

Hamas'ın siyasi büro ekibinden Hüsam Bedran, işgal birliklerinin çekilmesinin yanı sıra rehinelerin ve yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönüşü gibi başlıklar için müzakerelerin, daha önce üzerinde mutabakata varılan maddelerin uygulanacağı açık bir plana dayandırılması gerektiğini söyledi.

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ANKARA'DAKİ KONUŞMA DÜNYADA YANKI BULDU

Ankara ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ne gideceğini duyurması, dünya ve Arap medyasında büyük yankı buldu.

Arapça yapılan 45 dakikalık konuşma aynı anda Türkçe, İngilizce ve Fransızca’ya çevrilirken, Mahmud Abbas "Önümüzde bir çözüm kalmadı. Ben Filistin’deki tüm kardeşlerimle birlikte Gazze’ye gitme kararı aldım. Daha sonra da ebedi başkentimiz Kudüs’e gideceğim. Hayatıma mal olsa bile. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil. Ya zafer ya şehadet" dedi.

Türkiye'ye Filistin'e yardımları için teşekkür eden Abbas, ayrıca Gazze Şeridi'nde bir başka devlet kurulamayacağı mesajını da verdi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Kıdemli Filistinli lider Abbas Gazze'ye gideceğini söylüyor ve diğer Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırıyor' başlığıyla Ankara'dan verilen mesajları dünyaya geçti.

Bir diğer uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Filistin liderinin Türkiye meclisine özel oturumda seslendiğini belirtip 'Abbas Türk parlamentosuna Gazze'ye gideceğini söylüyor' başlığını attı. Gazze'ye seyahat duyurusunun Türk milletvekilleri tarafından alkışlandığını kaydeden AFP, savaşın başından bu yana İsrail tarafından Akdeniz kıyı şeridine kimsenin girmesine izin verilmediğini hatırlattı. Batı Şeria'daki Ramallah merkezli Filistin yönetiminin liderliğini yapan Mahmud Abbas, en son Gazze'yi 2007 yılında ziyaret etmişti.

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Amerikan Newsweek dergisi Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandığını aktardı, 'Filistin lideri Gazze'yi ziyaret edeceğini söylüyor' başlıklı haberinde savaşın Gazze Şeridi'ni harabeye çevirdiğini vurguladı.

Fransız Le Monde, 'Abbas Türkiye parlamentosuna Gazze'ye gideceğini söylüyor' başlığını tercih etti, TBMM'nin Filistinli lider için özel olarak toplandığını okuyucularına aktardı. Le Monde gazetesi Mahmud Abbas'ın Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı bir beyaz atkıyla kürsüye çıktığını, kendisini dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı atkıyla parlamentoya geldiğini bildirdi.

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'Filistin lideri Abbas Türk parlamentosuna Gazze'ye gideceğini söylüyor' başlığını seçen Al Jazeera, söz konusu ziyaretin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğinin şimdilik belirsiz olduğunu yazdı.

İsrail basınından Times of Israel, 'Abbas Türkiye'de hayatına mal olsa bile Gazze'ye gideceğini duyurdu, Haniye'nin yasını tutuyor' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Yine İsrail'den Jerusalem Post, Ankara'dan yapılan açıklamaları 'Mahmud Abbas Gazze ve Kudüs'ü ziyaret etmeyi planlıyor' başlığıyla sundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden The National News, 'Mahmud Abbas Türk parlamentosuna seslenişinde Gazze'yi ziyaret edeceğini söylüyor' derken, Arab News 'Abbas Türk parlamentosuna Gazze'ye gideceğini söylüyor' başlığını seçti.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyye televizyonunun internet sitesindeki başlığı 'Abbas TBMM'de: Gazze'ye gideceğim' oldu.

Middle East Monitor Ankara'nın Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasından sonra Filistin liderini davet ettiğini vurgulayıp 'Abbas Türk parlamentosuna Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edeceğini söylüyor' başlığını tercih etti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA 'Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor' başlığıyla Ankara'dan yapılan açıklamaları duyurdu.

Suudi Arabistan'da yayımlanan Şarkül Avsat geniş haberine 'Abbas TBMM'de: Filistin liderliğiyle Gazze'ye gitme kararı aldım' başlığını attı.

Katar haber ajansı QNA, 'Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu' başlığını seçerken, Umman haber ajansı ONA 'Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor' dedi.

Mısır haber ajansı MENA'nın başlığı 'Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz' oldu.

Mısır'da yayın yapan Al Qahera News ise ''Filistin Devlet Başkanı, BMGK'ye Gazze'ye erişimini güvence altına alma çağrısı yapıyor' ifadesini başlığa taşıdı.