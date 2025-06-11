GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemLiseli öğrencilerden işitme engelliler için devrim niteliğinde buluş! Ellerin artık sesi olacak
HaberlerGündem Haberleri Liseli öğrencilerden işitme engelliler için devrim niteliğinde buluş! Ellerin artık sesi olacak

Liseli öğrencilerden işitme engelliler için devrim niteliğinde buluş! Ellerin artık sesi olacak

11.06.2025 - 13:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Gizem CENGİL-Mikail KARAMAN/ANKARA, (DHA)

Liseli öğrencilerden işitme engelliler için devrim niteliğinde buluş! Ellerin artık sesi olacak

İstanbul'daki TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Mousa Matını ve Moaz Alsharıf, işitme engelli bireylerin günlük yaşamda basit kelimelerle iletişim sağlaması için işaret dilini sese dönüştürebilen portatif ve giyilebilir eldiven geliştirdi.

TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Mousa Matını ve Moaz Alsharıf, işitme engelli bireylerin iletişim kurmakta zorlanması nedeniyle flex sensörlü ve elektronik tabanlı işaret dili tercümanı eldiveni geliştirdi. Öğrenciler, işaret dilini sese dönüştürebilen portatif ve giyilebilir eldiveni Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda sergiledi.

Liseli öğrencilerden işitme engelliler için devrim niteliğinde buluş Ellerin artık sesi olacak

Eldiven, özelikle işitme engellilerden yoğun ilgi gördü. Projeye ilişkin bilgi veren Matını, "'Ellerin Sesi' ismini verdiğimiz eldivenimiz işaret dili hareketlerini sese çeviriyor.

Liseli öğrencilerden işitme engelliler için devrim niteliğinde buluş Ellerin artık sesi olacak

Aynı zamanda sağlıklı bireylerden gelen sesi de yazıya çevirmektedir. Sistemimizde yer alan ekranda karşıdaki kişinin konuşmaları cümleler halinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Liseli öğrencilerden işitme engelliler için devrim niteliğinde buluş Ellerin artık sesi olacak

'PROJEMİZDE BİR İŞİTME ENGELLİDEN ETKİLENDİM'

Matını, "Bir gün yoldayken bir adamla karşılaştım ve adam bana işaret diliyle konuşmaya başladı. Anlamadığımı fark edince anlatmak istediği konuyu farklı işaretlerle anlatmaya çalıştı. Bu konu beni üzmüştü açıkçası. Çünkü işaretlerini bilmiyorum. Bu konu beni gerçekten çok üzdü ve aynı zamanda bu proje için motivasyon verdi. 'Ellerin Sesi' projemizde bulunan flex sensörler sayesinde parmak hareketlerini algılayabiliyoruz. Algılanan hareketler SB32 kartımıza gitmektedir. Ardından algılanan hareket ses kartına iletiliyor. Kartımızda 3 tane ana kodumuz var. Biri SB32'den gelen verileri algılayıp veri tabanındaki verilerle karşılaştırıp doğru kelimeyi seçip onu hoparlörden aktarıp çalıştırmaktadır. Biri de web ara yüzümüzü çalıştırmaktadır. Biri de karşıdaki kişinin sesini yazıya döküp ekranda göstermektedir" diye konuştu.

Haberin Devamı

Güncel Haberler

E-İhracat için önemli iş birliği
#Ekonomi

E-İhracat için önemli iş birliği

Evde anne dışarıda okul arkadaşı! Konya'da bir torun sahibi kadın, yıllarca ertelediği hayalini oğluyla beraber gerçekleştiriyor
#Gündem

Evde anne dışarıda okul arkadaşı! Konya'da bir torun sahibi kadın, yıllarca ertelediği hayalini oğluyla beraber gerçekleştiriyor

Sıfır sermaye ile paraya para demiyorlar! Karslı kadınlar doğadan toplayıp satıyor, kazançlarını katlıyorlar
#Gündem

Sıfır sermaye ile paraya para demiyorlar! Karslı kadınlar doğadan toplayıp satıyor, kazançlarını katlıyorlar