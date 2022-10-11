Liseli Gamze'nin ölümünde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini 'devre mülk şirketi çalışanları' olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı; Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker de daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

BERAAT İSTEDİLER

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral katılırken, tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Emre Eker ve avukatı ise mazeret sunarak katılmadı. Duruşmada taraf avukatları ile Gamze Açarın anne ve babası da hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatları, olayın intihar olduğunu söyleyerek, müvekkillerinin beraatini talep etti. Son savunmasını yapan tutuklu sanık Rıza Doğan, "Gamze'nin ölümüyle alakalı hiç bir şeye karışmadım. Mahkemede ben intiharın bütün aşamalarını anlattım. Düştükten sonra da elimden geleni yaptım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Mustafa Emre Demiral ise "Vicdani ve ahlaki olarak hiç bir pişmanlığım yok çünkü ben hiç bir suça karışmadım. Buradaki tek hatam yeni tanıştığım insanlarla alkol almak ve yaşının tutmadığı bir insanla aynı ortamda bulunmak. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini istedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan'a 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel istismar'dan 17 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 9 yıl hapis cezası verdi. Sanık Mustafa Emre Demiral ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise üzerlerine atılı tüm suçlamalardan beraat etti.