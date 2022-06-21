Libya tezkeresi Meclis'ten geçti! İki parti "Hayır" oyu verdi
Son dakika haberleri. Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti "Evet", CHP ve HDP "Hayır" oyu verdi.
21.06.2022 - 19:06 |
TBMM Genel Kurulu'nda Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan tezkerede, Libya'dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi. "Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecek" ifadelerinin yer aldığı tezkere, Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamayla kabul edildi.
CHP VE HDP "HAYIR" OYU VERDİ
Libya Tezkeresi'ne AK Parti, MHP ve İYİ Parti "Evet" oyu verirken, CHP ve HDP "Hayır" oyu verdi.