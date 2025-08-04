LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025)

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LGS tercih sonuçları, LGS'nin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilmesinin ardından tercih yapan öğrencilerin heyecanlı bekleyişiyle sona eriyor. Bu yıl 1 milyondan fazla öğrencinin başvurduğu sınavın yerleştirme sonuçları, binlerce gencin geleceğini şekillendirecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak ve nakil süreci nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla açıklanacak. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 963 bin 142 öğrencinin katıldığı sınavın ardından tercih yapan adaylar, hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek.

LGS sonuçları nasıl sorgulanacak?

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını MEB’in resmi internet sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden TC kimlik numaraları ve okul bilgileri ile sorgulayabilecek. Sistemin yoğunluk nedeniyle geç açılma ihtimaline karşı, öğrencilerin sabırlı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

Lise 1. nakil başvuruları ne zaman?

Yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. 1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 8 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil tercihlerinde öğrencilerin puan üstünlüğü ve kontenjan durumu dikkate alınacak.