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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! LGS yerleştirme sonuç ekranı (2025)

04.08.2025 - 11:50Güncellenme Tarihi:
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! LGS yerleştirme sonuç ekranı (2025)

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. LGS yerleştirme sonuç ekranına ulaşarak sonuçları öğrenebilirsiniz.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı açıklandı. MEB'in resmi web sayfası ziyaret edilerek, LGS yerleştirme sonuç ekranı üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz.

 

LGS yerleştirme sonuç ekranı

 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabiliyor.

 

LGS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

 

Aşağıdaki adımları izleyerek LGS yerleştirme sonucunu öğrenebilirsiniz:

  • https://sonuc.meb.gov.tr web sitesine giriş yapın.
  • T.C. kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihi bilgilerini ilgili alanlara girin.
  • Tamam yazılı kısma tıklayın.

Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra "Yerleştirme Sonuçları" bölümünden hangi liseye yerleştiğinizi öğrenebilirsiniz.

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