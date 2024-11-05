GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri LGS sınavı için tarih belli oldu

LGS sınavı için tarih belli oldu

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak

05.11.2024 - 09:13 |
LGS sınavı için tarih belli oldu

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

GÜNCEL HABERLER

Otomobil fiyatlarında ılımlı yükseliş devam ediyor! Kasım ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: 899 bin liradan başlıyor

Otomobil fiyatlarında ılımlı yükseliş devam ediyor! Kasım ayının en ucuz otomobilleri belli oldu: 899 bin liradan başlıyor

Doktordan mantar uyarısı! Zehirlenme ölüme sebep olabilir

Doktordan mantar uyarısı! Zehirlenme ölüme sebep olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi kalıcı ve adil biçimde çözülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin meselesi kalıcı ve adil biçimde çözülmeli