Levent Gültekin: Kılıçdaroğlu kazanamayacağını bile bile aday oldu

Seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir görüşmeye ilişkin Gazeteci Levent Gültekin, dikkat çarpıcı iddialarda bulundu. "Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir. 'Lütfen ülke için bu son bir şans,. Bu şansı heba etme' dedim. Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? 'Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok' dedi" ifadelerini kullandı.

CHP GÜLTEKİN’İN İDDİASINI YALANDI

O iddiaya CHP genel merkezinden yalanlama geldi. CHP'den yapılan açıklamada, "Yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür" denildi. Ve "Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur" ifadeleri kullanıldı.

LEVENT GÜLTEKİN'DEN CHP'YE YANIT

CHP genel merkezinin iddiaları yalanlaması sonrası Gültekin'den yeni bir cevap geldi. Gültekin Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:

Diyelim ki benim söylediklerim hayal ürünü (buna niye ihtiyaç duydum o da ayrı mesele) Peki,

1- 2014’de Ekmelettin Beyi aday yapıp, sonra kampanya yapmayıp, adayı ortada bırakmaları,

2- 2017 referandumundaki “mühürsüz oyların kabulünü AYM’ye götüreni bu partiden atarım” demesi…

3- 2018 seçimlerinde M. İnce’yi aday yapıp sandıkları sahipsiz bırakması ve o dönem Parti’den Halk tv’nin aranıp, “İnce’ye ekranda çok yer vermeyin” denilmesi.

4- 2023 seçimlerinde yıllardır gösterilen bunca hassasiyete rağmen 50 binden fazla sandığı sahipsiz bırakması…

Ve tüm bunlardan hep Erdoğan’ın kazançlı çıkması…

5- Önümüzdeki yerel seçimleri kaybettireceği bu kadar aşikar olduğu halde istifa edememesi…

Tüm bunlar da mı yalan? Ya da tüm bunları niçin yaptı, yapmaya devam ediyor?

Muhalif kamuoyunu dağıtma, yerel seçimleri muhalefete kaybettirme pahasına istifa etmemesi bütün bunları neyle açıklayacağız?