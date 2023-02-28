Letonyalı politikacı Rus heyete küfür etti! Salon bir anda alkışlamaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 1 yıl artık geride kaldı. Geride kalan bu süreçte Putin'in işgal planları beklediği gibi gitmedi. Rus ordusu Ukrayna'da bataklığa saplandı. Başkent Kiev çevresinden Nisan ayında geri çekilmek zorunda kalan Rus ordusu, ilkbaharda Donbas'ın iki bölgesinden biri olan Luhansk'ı ele geçirmek için adım adım ilerliyordu.

YILAN ADASI İŞGALİN DİRENİŞİN SİMGESİ OLDU

Milliyet'in haberine göre; Savaşın ilk günlerinde ise Yılan Adası'nda meydana gelenler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Söz konusu gelişmede 3 Ukraynalı asker, adayı teslim almak isteyen ve bölgede stratejik olarak üstünlük kurmaya çalışan Rus donanmasına telsizden küfür etti. Bu olaydan sonra adayı bomba yağmuruna tutan Ruslar, bölgeyi teslim aldı ve askerleri de rehin aldı. Bir süre sonra esir takası kapsamında tekrar özgürlüğüne kavuşan askerlere Zelenski bizzat madalya verdi.

HİMARSLAR SAHAYA İNİNCE RUS ORDUSU ADIM ATAMADI

Uzun menzilli çoklu roketatar sistemi HIMARS'ın Ukrayna'ya ulaşması önce Rus işgalcilerin ilerleyişini durdurdu, ardından karşı taarruz gerçekleşti. Yaz sonunda harekete geçen Ukrayna birlikleri, önce ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov çevresini birkaç günde yıldırım baskınla Rus işgalcilerden temizledi. Rusya sınırına yakın konumdaki Harkov'daki zafer tüm dünyada şaşkınlık yarattı.

ABD VE ALMAN TANKLARI UKRAYNA'DA

ABD Abrams tanklarını Ukrayna'ya gönderiyor. Almanya da Leopard'ların Doğu Avrupa ülkesine sevk edilmesini kabul etti. ABD'nin, Ukrayna'ya onlarca M1 Abrams tankı göndereceğini açıkladı. New York Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, Ukrayna'ya gönderilecek tank sayısının 30 ile 50 arasında değişebileceğini söyledi.

BM'DE ORTALIK KARIŞTI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Birleşmiş Milletler toplantısında yaşananlar dünyada gündem oldu. Söz konusu toplantıda ilk olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba BM'de Rusya'yı ülkesine karşı soykırım yapmakla suçladı. Kuleba yaşananlardan ötürü 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti. BM bu isteği kabul etti. Tam o sırada BM üye ülkeleri ayağa kalkarken Rus yetkilinin hareketleri kameraya yansıdı.

RUS BÜYÜKELÇİ SALONU TERK ETTİ

Rusya Büyükelçisi Vasily Nebenzya bir anda mikrofona dokunmaya başlarken, sadece Ukrayna'da ölenler için değil, 2014 yılından beri Ukrayna'nın doğusunda ( ayrılıkçı bölge) ölenler için de saygı duruşunda bulunulmasını talep etti. Yetkililer tarafından ikna edilen Nebenzya, saygı duruşunda bulunduktan sonra ise salondan ayrıldı.

LETONYALI POLİTİKACI KÜFÜR ETTİ

Öte yandan Letonyalı politikacı Rihards Kols'un sözleri de salonda deprem etkisi yarattı. Kols, savaşın başında Yılan Adası'ndaki telsiz konuşmalarına atıfta bulunarak kameralar önünde küfürlü konuştu. Kols açıklamalarının devamında 1 yıldır devam eden işgal sürecinde binlerce Ukraynalının ölümünden sorumlu kişilerle aynı odada bulunmak istemediğini belirtti.

'UTANÇ VERİCİ'

Rus heyetin toplantıda olmasını 'utanç verici' olarak gören Kols, konuşmasının sonlarında bir gün savaş suçları mahkemesinde tanık olması halinde arka sıralarda oturanları (Rus heyeti) suçlayacağını aktardı.