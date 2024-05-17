Leonardo davasında İtalyan anneye kararı Yargıtay onadı!

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğduktan sonra 2013 yılında İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, evlilik dışı Leonardo Maximus Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Daha sonra Sassone ile Yiğit ayrıldı. İtalyan mahkemelerince çocuğun velayeti müşterek olarak anne ve babaya verilirken, Leonardo'nun oturduğu yeri belirleme hakkı anneye verilmesine rağmen Leonardo, 3 yaşında babasıyla İzmir'e yerleşti.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Sassone'nin, Leonardo'nun İtalya'ya iadesi için yaklaşık 4 yıl önce açtığı ve Urla 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Uluslararası Lahey Sözleşmesi gereğince çocuğun vatandaşı olduğu İtalya'ya iade kararı çıktı. Yiğit'in avukatının itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Yiğit'in avukatı, bu kez dosyayı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay, kararı 15 Mayıs'ta onadı. Kararın Yargıtay'da da kesinleşmesinin ardından Leonardo Maximus Yiğit, önceki gün polis ekipleri eşliğinde anneye verildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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'DÖVE DÖVE ÇOCUĞU ARABAYA SOKTULAR'

Demirbilek Yiğit 5 yıl önce oğlu ile birlikte İtalya'dan İzmir'e yerleştiğini belirterek, "Ortak velayette oturma hakkı bana verilmişti. İzmir'de bir hayat kurduk. Annesi küçüklüğünden beri çocuğuna bakmıyordu. İlk 6 aydan sonra çocuğa ben baktım. Annelik vazifesini yapmadı ama çocuğun iadesini talep etti. Aradan 5 yıl geçti. Arkadaşları, okulu ve tüm düzeni her şeyi burada. 'Türkiye'den ayrılması ona zarar verir, travma yaşatır' diye psikolog raporu var. Tek konuştuğu dil Türkçe. Ona rağmen Yargıtay'dan iade kararı çıktı" dedi.

Leonardo'nun dedesi tarafından zorla arabaya bindirildiğini söyleyen Yiğit, sözlerin şöyle devam etti: "Onu teslim alırlarken, çocuk her şeyiyle buna karşıydı. Yalvardı, ağladı. Videoları var. Bana daha önce de 'Gitmek istemiyorum' diye yalvardı. Psikolog raporları ciddiye alınmadı. Çocuğum Türkiye'de kalmak için elinden geleni yaptı ama şiddetle, döve döve çocuğu arabaya soktular. Türk polisi çocuğa yardım edeceğine beni tuttu. 'Baba imdat' diye yalvarıyordu. Ona yardımcı olacağım diye söz verdim ama olamıyorum. Buradan yalvarıyorum. Bu konuda devletimizden yardım bekliyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmayın."

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'ÇOCUĞA EBEVEYN YABANCILAŞMA SENDROMU YAŞATTI'

Velayetin annede olduğunu ve çocuğunu kaçırıp buraya getirdiği için Uluslararası Lahey Sözleşmesi'ne göre çocuk kaçırma suçundan Türk mahkemelerinin İtalyan vatandaşı olan Leonardo'nun İtalya'ya iadesine karar verdiğini söyleyen Ilaria Alassondra Sassone'nin avukatı Süreyya Turan ise iade kararının Yargıtay tarafından da onararak kesinleştiğini söyledi. Çocuğa Ebeveyne Yabancılaştırma Sendromu yaşattırıldığını iddia eden Turan, "Çocuk daha önce annenin kucağına atlıyordu ama baba tamamıyla çocuğun psikolojisini bozdu. Çocuk bu yüzden anneye gelmek istemedi. Çocuğa Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu yaşattı.

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Sonuç olarak kesinleşmiş bir karar olduğu için teslim alındı. Fakat baba çocuğu teslim etmesi gerekirken onu doldurduğu için çocuk gitmek istemedi ve mecburen zorla alınmış oldu, polis aldı. Son çekilen görüntüde çocuk istemiyor gibi görünüyor ama daha önce istiyordu, bunu yapan baba" dedi. Vekili Sassone'nin can güvenliğinin bulunmadığını öne süren Turan, anne oğulun, çocuğu teslim alan dedeyle bir otelde kaldığını ve bir an önce İtalya'ya dönmek istediklerini belirtti.