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Lens ile uyudu, hayatı kabusa döndü

21 yaşındaki ABD'li gencin kısacık bir uykuya dalması hayatını kâbusa çevirdi. Mike Krumholz adlı genç adam, kontak lenslerinin azizliğine uğradı.

21.02.2023 - 14:32 |
Lens ile uyudu, hayatı kabusa döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Mike Krumholz, geçtiğimiz yılın aralık ayında gözünde kontakt lens varken biraz uyumak istedi. Kısa bir süre sonra uyanan genç, gözünde tahriş ve yanma hissetti. Ardından başına gelenler ise korku filmini aratmayan cinstendi. Sosyal medyadan da yaşadıklarını paylaşan Mike, olanları şöyle anlatıyor:

Lenslerim sanki gözümden uçacak gibiydi. Çok rahatsız edici bir his yaşadım. Lenslerimi çıkardıktan sonra her şey normale döndü bir sorun yaşamadım.

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Posta.com.tr'nin haberine göre; açıklamalarının devamında tahriş hissinin her geçen gün artmaya başladığı belirten Mike, doktora gittiğini söyledi. Burada kendisine yanlışlıkla herpes simpleks 1 virüsü teşhisi kondu. Gördüğü tedavi işe yaramayan Mike tekrar doktora gitti ve yapılan testlerin ardından et yiyen bir bakteri kaptığını öğrendi. Söz konusu amip, kişinin korneasını yiyerek besleniyor.

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Gözündeki tahriş ve batmaların aşırı artması sonucu Mike sağ gözünde ilk önce görme kaybı, daha sonra ise tamamen körlük yaşadı. Konuyla ilgili konuşan Mike şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir acıyı tarif edemiyorum. Acıya dayanıklı bir insanım ama canım çok yanıyor, keşke abartıyor olsaydım.

ŞİMDİ KORNEA NAKLİ BEKLİYOR

Yaşının genç olması sebebiyle henüz kornea nakline uygun olmayan Mike, şimdilik nakil için gün sayıyor. Nakil sonrası doktorların kendisine yüzde 50 göreceğini söylediğini belirten Mike, şimdilerde sosyal medyada lens takan kişileri uyarıyor.

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