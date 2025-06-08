Lazer göz ameliyatı yaptıracaklar dikkat! Uzman isimler açıkladı: Her isteyene yapılmaz

Lazer göz ameliyatı, 1999’da gözlük ya da kontakt lens ihtiyacını ortadan kaldıran tıbbi bir mucize olarak kabul edilmişti. Ancak ortaya çıkan hasta raporları, bu yöntemin her hasta için uygun olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bazı nadir durumlarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Milliyet'ten Didem Seymen'in haberine göre; ABD’li ünlü kornea cerrahı Prof. Dr. Emil Chynn, Daily Mail gazetesine, binlerce hastanın yeterince taranmadan lazer göz ameliyatına yönlendirildiğine dikkat çekti. Dr. Chynn, özellikle ciddi göz kuruluğu yaşayanlar ile ruhsal rahatsızlığı bulunan kişilerin bu ameliyattan uzak durması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ince ve düzensiz kornea yapısı, otoimmün hastalıklar, kontrol altına alınmamış diyabet, iyileşmeyi engelleyen bazı ilaçlar da lazer göz ameliyatına uygunluğu ortadan kaldırıyor.

‘Başarı oranı yüzde 99’

Op. Dr. Erdinç Usta: “Yapılan çalışmalarda excimer lazer ameliyatlarının başarı oranının yüzde 98-99 olduğu gösterilmiştir. Yaşa göre, bozukluğun tipine ve korneanın özelliklerine göre bazı sınırlamaları vardır, dolayısıyla her isteyene değil, uygun olan kişilere ameliyat yapılabilir. Kuru göz hastaları ameliyat edilecekse öncesinde gözyaşı salgısını düzeltici tedavi uygulanmalıdır. Ameliyat sonrası yönteme ve kişiye göre değişmekle beraber az ya da çok kuruluk belirtileri geçici olarak artar. Bunların çoğu bir ay süren gözyaşı kullanımıyla normale döner.”

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Prof. Dr. Levent Akçay: “Excimer lazer teknolojisi son derece güvenli ve bilimsel dayanaklara sahip bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem; PRK, LASIK, PTK gibi farklı teknikleri içermekte olup, her hasta için kişisel göz yapısına göre özel olarak planlanmaktadır. Hastanın kornea kalınlığı, kırma kusuru derecesi (diyoptri) ve retina durumu gibi birçok detay değerlendirildikten sonra en uygun yöntem belirlenir. Bu süreç, komplikasyon riskini en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. Doğru hasta seçimi yapıldığında ve tüm tetkikler eksiksiz uygulandığında, bu işlemlerde kalıcı sorun yaşanma olasılığı son derece düşük.”

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‘Kirpik kesme modası’ riskli

Kirpik kesme modası, sosyal medyada yayılıyor. Gençler daha estetik ya da maskülen görünmek adına kirpiklerini kesiyor. Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Can Öztürker, “Kirpikler, göz yüzeyini toz, ışık, rüzgâr ve mikroorganizmalara karşı koruyan doğal bir savunma bariyeridir. Kesilmesi enfeksiyonlara davetiye çıkarır” dedi. Medikal Park Bahçelievler Hastanesi’nden Op. Dr. Seda Sert de “Kirpikler gözleri korur. Kirpikleri keserken kullanılan araçların göz yüzeyine temasıyla kalıcı görme kayıpları yaşanabilir” diye uyardı.