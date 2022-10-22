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PKK'lı terörist yakalandı! Üzerinden Karayılan'ın özel notları çıktı

Yunanistan'da eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen ve yakalanan PKK'lı M.A.A'nın üzerinden terörist elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar çıktı.

22.10.2022 - 11:44 | | İSTANBUL DHA
PKK'lı terörist yakalandı! Üzerinden Karayılan'ın özel notları çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG  terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Yunanistan'da bulunan Lavrion kampında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasadışı yollarla eylem yapmak için girdiği belirlenen M.A.A. Kartal'da yakalandı.

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M.A.A.'nın üzerinde,  PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kâğıtları, örgütün üst düzey yönetici Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ve örgütün kırsal alanda faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, ele geçirildi.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan dün adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklandı.

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