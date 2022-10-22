PKK'lı terörist Baran Amed taksi içinde yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Şırnak'ta PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre yolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli taksi durduruldu. Yapılan araştırmada, taksideki 3 kişiden 1'inin 'Baran Amed' kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

İKİ POLİSİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Teröristin ayrıca, 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011'de Osmaniye'de PKK/KCK tarafından 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012'de ise Hatay'ın Erzin ilçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun yaralandığı silahlı saldırılara katıldığı belirlendi.