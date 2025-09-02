GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Lavanta hasadı başladı! Bilecik'ten Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak

02.09.2025 - 11:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik'te göz kamaştıran lavantaların hasadı başladı. Bu yıl da lavanta özlerinden lavanta yağı, kolonya, sabun, oda kokusu, tonik ve yüz temizleme ürünleri elde edilecek ve bu ürünler Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak.

Son dönemlerde tarımsal faaliyetler anlamında güzel çalışmalarına devam eden Bilecik Belediyesi, orta refüjlere ektiği lavantaların hasadını yapılıyor. Lavantaların hasadı ile kadın kooperatifinin faaliyetlerine katkı sağlamak için lavanta özlerinden lavanta yağı, kolonya, sabun, oda kokusu, tonik ve yüz temizleme ürünleri elde edilecek.

ÜRÜNLER TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRILACAK

Lavantalardan elde edilen ürünler ise; Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifi tarafından satılarak hem Bilecik'e hem de ülkenin dört bir yanında ulaştıracak.

