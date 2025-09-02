Lavanta hasadı başladı! Bilecik'ten Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak

Son dönemlerde tarımsal faaliyetler anlamında güzel çalışmalarına devam eden Bilecik Belediyesi, orta refüjlere ektiği lavantaların hasadını yapılıyor. Lavantaların hasadı ile kadın kooperatifinin faaliyetlerine katkı sağlamak için lavanta özlerinden lavanta yağı, kolonya, sabun, oda kokusu, tonik ve yüz temizleme ürünleri elde edilecek.

ÜRÜNLER TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTIRILACAK



Lavantalardan elde edilen ürünler ise; Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifi tarafından satılarak hem Bilecik'e hem de ülkenin dört bir yanında ulaştıracak.