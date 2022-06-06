Latif Demirci neden öldü, kaç yaşında? Karikatürist Latif Demirci kimdir, nereli? Latif Demirci karakterleri!

"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci hayatını kaybetti. Peki, Latif Demirci neden öldü, Latif Demirci kimdir?

LATİF DEMİRCİ NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDA?

61 yaşında olan Latif Demirci, bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. DHA'nın aktardığına göre Demirci, dün sabah evinde düştü ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sabah saat 06.00'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hürriyet Kitap Sanat haberi, "Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle… " diyerek sosyal medyadan duyurdu.

LATİF DEMİRCİ KİMDİR?

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

SEDAT SİMAVİ KARİKATÜR ÖDÜLÜ'NÜ ALMIŞTI

90’lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu.

Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı.

2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almıştı.