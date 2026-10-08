Lara'dan Belek'e gidecekler dikkat! Yol kapanıyor

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Antalya’nın Aksu ilçesinde sürücüleri yakından ilgilendiren yol çalışması yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı’nın Acısu Çayı ile Aksu Çayı arasında kalan bölümü, asfalt çalışması nedeniyle 8 Ekim 2026 Perşembe günü araç trafiğine kapatılacak. Lara-Belek ve Belek-Lara yönlerinde seyahat edecek sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları istenirken, yolun 9 Ekim Cuma günü yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

YAŞAR SOBUTAY BULVARI TRAFİĞE KAPANACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sürücülere yönelik duyurusuna göre, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi’nde bulunan Yaşar Sobutay Bulvarı’nda asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma, Acısu Çayı ile Aksu Çayı arasındaki bölümde yapılacak. Bu nedenle söz konusu yol kesimi 8 Ekim Perşembe günü araç trafiğine kapatılacak.

LARA-BELEK GÜZERGAHINI KULLANACAKLAR DİKKAT

Yol kapatması özellikle Lara-Belek ve Belek-Lara yönlerinde seyahat eden sürücüleri etkileyecek. Belediye, bu güzergahlarda seyahat edecek vatandaşların trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksama yaşamamaları için belirlenen alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Duyuruda ayrıca bölgede bulunan otel misafirlerinin güzergahları için de ayrı bir geçiş rotası gösterildi.

YOL CUMA GÜNÜ YENİDEN AÇILACAK

Asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından Yaşar Sobutay Bulvarı’nın söz konusu bölümünün 9 Ekim 2026 Cuma günü yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor. Sürücülerin çalışma süresince trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, alternatif güzergahları kullanmaları ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları önem taşıyor.