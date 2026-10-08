Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemLara'dan Belek'e gidecekler dikkat! Yol kapanıyor
HaberlerGündem Haberleri Lara'dan Belek'e gidecekler dikkat! Yol kapanıyor

Lara'dan Belek'e gidecekler dikkat! Yol kapanıyor

08.10.2026 - 08:35Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Lara'dan Belek'e gidecekler dikkat! Yol kapanıyor

Lara-Belek güzergahındaki Yaşar Sobutay Bulvarı’nın Acısu Çayı ile Aksu Çayı arasındaki bölümü, asfalt çalışması nedeniyle 8 Ekim Perşembe günü trafiğe kapatılacak. Yol 9 Ekim Cuma günü yeniden açılacak.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Antalya’nın Aksu ilçesinde sürücüleri yakından ilgilendiren yol çalışması yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı’nın Acısu Çayı ile Aksu Çayı arasında kalan bölümü, asfalt çalışması nedeniyle 8 Ekim 2026 Perşembe günü araç trafiğine kapatılacak. Lara-Belek ve Belek-Lara yönlerinde seyahat edecek sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları istenirken, yolun 9 Ekim Cuma günü yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

YAŞAR SOBUTAY BULVARI TRAFİĞE KAPANACAK
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sürücülere yönelik duyurusuna göre, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi’nde bulunan Yaşar Sobutay Bulvarı’nda asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Çalışma, Acısu Çayı ile Aksu Çayı arasındaki bölümde yapılacak. Bu nedenle söz konusu yol kesimi 8 Ekim Perşembe günü araç trafiğine kapatılacak.

LARA-BELEK GÜZERGAHINI KULLANACAKLAR DİKKAT
Yol kapatması özellikle Lara-Belek ve Belek-Lara yönlerinde seyahat eden sürücüleri etkileyecek. Belediye, bu güzergahlarda seyahat edecek vatandaşların trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksama yaşamamaları için belirlenen alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Duyuruda ayrıca bölgede bulunan otel misafirlerinin güzergahları için de ayrı bir geçiş rotası gösterildi.

Laradan Beleke gidecekler dikkat Yol kapanıyor

YOL CUMA GÜNÜ YENİDEN AÇILACAK
Asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından Yaşar Sobutay Bulvarı’nın söz konusu bölümünün 9 Ekim 2026 Cuma günü yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor. Sürücülerin çalışma süresince trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, alternatif güzergahları kullanmaları ve ulaşım planlarını buna göre yapmaları önem taşıyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
#Gündem

Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yılda 135 ton üretiliyordu: Bilecik Balı coğrafi işaretle markalaşıyor: Yöre ekonomisine ve arıcılığa büyük destek!
#Gündem

Yılda 135 ton üretiliyordu: Bilecik Balı coğrafi işaretle markalaşıyor: Yöre ekonomisine ve arıcılığa büyük destek!

Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak alarmı verildi, bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
#Gündem

Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak alarmı verildi, bu bölgelerde yaşayanlar dikkat