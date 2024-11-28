Lapa lapa yapan karı fırsat bildi! 'En büyük sevdam' diyerek caddeleri piste çevirdi

Yoğun kar yağışının yaşandığı Bayburt'ta kar kalınlığı yer yer 80 santimetreyi buldu.

4 gün önce yağan karda kendi kayak sezonunu açan Kocabey, dükkanda bulunan kayak takımlarını giyerek, vatandaşların meraklı bakışlarına aldırmayıp, cadde boyunca kaydı. Ekiplerce temizlenen yolların buz tutmasını fırsat bilen Kocabey, dükkanında hazırda beklettiği kayak takımlarını alarak, bugün de yeniden kayak yaptı. Çevreden geçenlerin şaşkın bakışları altında kayan Kocabey'in yüzleri güldüren keyifli ve bir o kadar da ilginç aktivitesi ise fıkraları aratmadı.

"EN BÜYÜK SEVDAM, EN BÜYÜK HOBİM KAYAK YAPMAK"

Bayburt Kop Kayak Merkezi kışa hazır olmayınca, dükkanı önünde kendi kayak pistini oluşturan Kocabey, kayağa çocuk yaşlarda başladığını söyledi. En büyük tutkusunun kayak yapmak olduğunu belirten Kocabey şu ifadeleri kullandı: