Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Feci kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki araçlar kontrolden çıkarak birbirine çarptı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

3 aracın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi.



Kaza nedeniyle otoyolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.