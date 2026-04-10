Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

10.04.2026 - 17:41Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Arnavutköy’de etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 araç, Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kazaya karıştı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada bir otomobil hurdaya döndü.

Feci kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki araçlar kontrolden çıkarak birbirine çarptı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

3 aracın karıştığı kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kazada herhangi bir yaralanma olmadığını belirledi.

Kaza nedeniyle otoyolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza
#Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Siirt'te dev yatırım dönemi: Türkiye'nin en ucuz suyu oldu: Tonu 10 lira
#Gündem

Siirt'te dev yatırım dönemi: Türkiye'nin en ucuz suyu oldu: Tonu 10 lira

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Sosyal medyada paylaşınca hayatı değişti
#Gündem

Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Sosyal medyada paylaşınca hayatı değişti