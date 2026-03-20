Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Minibüs takla attı

20.03.2026 - 10:17Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir minibüs takla attı. Minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçtaki yolcu hayatını kaybederken, şoför ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VH 2597 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak takla attı. Savrulan minibüs, refüjü de aşıp yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçtaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yan yatan minibüs çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dalında kalan o meyvenin kabuğu para basıyor! Bahçeden toplayıp soyuyorlar: Kilosu 65 TL'den satılıyor
Mühendisliği bırakıp köyünde kendi işini kurdu! 2 ayda katladı, şimdi 100'e çıkaracak
