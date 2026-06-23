Aydın'da 56 yaşında fark etti: Hazırladığı esere yüzlerce kişi ilgi gösterdi

2

Takvimin ortaya çıkış hikayesini anlatan Bidar Çelik, aslında bir saat yapmak isterken farklı bir tasarıma yöneldiğini belirterek, "Başlangıçta kadınların yapamayacağı bir şey diye düşündüm ama sonra vazgeçemedim. Beş yıl daha olsa devam ederim. Severek yapıyorum. Takvim de saatten evrildi. Saat yapmak isterken internette dikey bir takvim benzeri bir şey gördüm. Sonra ahşabın şeklinden dolayı manuel bir şey olsun dedik. Böyle bir ürün çıktı ortaya. İçerisinde kanallar var ve o kanalların içerisinde dönüyor. Farklı versiyonlarını da yapabilirim. Bunu ayaklı şekilde yapıp, mekanizma takıp çalan saatler gibi yapmayı düşünüyorum" dedi.