Sakaryalı karı koca 35 günde servet kazanıyorlar! Ata mirasını devraldılar: Ölene kadar devam!

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"Eşimle yapıyorum, yetişemediğim yerlerde dışarıdan yardım alıyorum. Bana kalırsa herkes yapsın. 4 gündür çalıda duruyor, topladığım zaman en az 150 bin lira alırım, daha fazla yaparsan daha fazla alırsın. Fiyatı şu an 2 bin 300 lira. Fındık masraflı, biçeceksin, filizini alacaksın ama bu öyle değil. Hepsi bu kadar 25 gün, 10 gün de dalda kalacak, 35 günde gönderiyorsun. Devlet desteği de var, biraz da kooperatif karşılıyor."



Baykın, gençlerin de ipek böceği yetiştirmesi tavsiyesinde bulunarak, fındığa atılan ilaçların böceklere zarar verdiğini, bu yıl ilk yetiştirdiği kozaların 3 günde öldüğünü, ikinci aldıklarının da 12 günde öldüğünü, çok fazla dut ağacı olması nedeniyle vazgeçmediğini ve üçüncü kez yaptığı kozalarda başarılı olduğunu dile getirdi.