Kuyumcuyu soyacaktı, kurşun geçirmez cama takıldı

Olay, saat 14.00 sırasında, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Koray Güzel'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen kişi, plakasız motosikletini kaldırıma bıraktı. Bu kişi daha sonra havluya sardığı kaldırım taşıyla kuyumcunun camına vurdu.

Kurşungeçirmez cam kırılmayınca bir kez daha deneyen şüpheli, kuyumcu Koray Güzel'in müdahalesiyle karşılaştı. Elindeki havluya sarılı taşı düşüren şüpheliye çevredeki esnaf müdahale edip, etkisiz hale getirdi. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Sonra olayın yaşandığı kuyumcu dükkanının önüne gelen polis ekibi, plakasız motosiklet ve iş yerinde inceleme yaptı.

HAVLUYA SARDIĞI KALDIRIM TAŞI

İş yeri sahibi Koray Güzel, "Plakasız motosikletle bir kişi geldi. Havluya sardığı kaldırım taşını çıkartıp cama vurdu. Sonra bir kere daha vurdu. Camımız güvenlikli, kurşungeçirmez cam. Sonra ben ve esnaf arkadaşlar müdahale ettik. O sırada geçen polis, şahsı gözaltına aldı. Hiç beklemiyorduk" dedi.

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