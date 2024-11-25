Kuvvetli kar yağışı sürüyor! İşte okulların tatil edildiği iller

Yurt genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Kasım Salı günü bazı illerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

GİRESUN

Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın için eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

MALATYA

Malatya'nın 10 ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi. Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

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KASTAMONU

Kastamonu’nun Merkez ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkez ilçede kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Bölgemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez ilçemizde 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi” ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova ilçesine mevsimin ilk karı gece saatlerinde düştü. Sabah saatlerinde de devam eden kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Kasım Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

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YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kurslarında, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."

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ARTVİN

Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışına ilaveten, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde aşırı buzlanma beklendiği aktarılarak, "Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve öğrencilerin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine lerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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KARABÜK

Karabük’te 2 gündür etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

BOLU

Bolu'da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil), 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bolu genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime 1 gün ara verilmişti.

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği bildirildi. Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi: "Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayıp yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi bildirildi.

ERZURUM

Erzurum’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” denildi.

ORDU

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi. Bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

SİVAS

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti. Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.

BAYBURT

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar nedeniyle kentte bugün de eğitim öğretime ara verilmişti.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.