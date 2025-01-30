Kuveyt ve KatarlÄ± gelinleri BursalÄ± kadÄ±nlar giydirecek! 'Ä°hracat yelpazesini geniÅŸletecekler'

Dernek kurma amacÄ±yla yola Ã§Ä±kan kadÄ±nlar dÃ¶nemin Bursa Esnaf ve Sanatkar OdalarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Arif Tak'Ä±n Ã¶nerisiyle 2015 yÄ±lÄ±nda kooperatif kurmaya karar verdi.

Her biri farklÄ± alanlarda uzun yÄ±llardÄ±r hizmet veren iÅŸletmelerini kooperatif Ã§atÄ±sÄ±nda bir araya getiren kadÄ±nlar giyim, aksesuar, yemek ve diÄŸer Ã§eÅŸitli sektÃ¶rlerde hizmet veriyor.

Kooperatif Ã¼yeleri, Kuveyt ve Katar'dan kendilerine ulaÅŸan gelinlik sektÃ¶rÃ¼ temsilcilerinin Ramazan BayramÄ± sonrasÄ± gelinlik ve kaftan ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

Bursa KadÄ±n GiriÅŸimciler Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Nagehan DÃ¶rtfidan DoÄŸan, AA muhabirine, Bursa Ä°l Ticaret MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± kurulan kooperatifin 14 ortaktan oluÅŸtuÄŸunu belirterek, evden Ã§alÄ±ÅŸan 3 ortak dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin iÅŸ yerinin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

En az 15-20 yÄ±llÄ±k iÅŸ deneyimi olan ortaklarÄ±n hepsinin kendi Ã¼rettikleri Ã¼rÃ¼nleri sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Kooperatif olarak, ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼rettiÄŸi gelinlik, kaftan ve diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerimize yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± pazarlarÄ±nda alan oluÅŸturuyoruz. 2019 yÄ±lÄ±nda Azerbaycan ile gelinlik ve kaftan konusunda iÅŸbirliÄŸi iÃ§indeydik. Pandemi sÄ±rasÄ±nda bu kesildi. Ramazan BayramÄ± sonrasÄ± Kuveyt ve Katar'a gelinlik ve kaftan ihracatÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Kooperatif Ã¼yelerinin Ã¼rettiÄŸi diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerin ihracatÄ±nÄ± da yapacaÄŸÄ±z."

Ä°HRACAT YELPAZESÄ°NÄ° GENÄ°ÅžLETECEKLER

DoÄŸan, KÃ¶rfez Ã¼lkelerindeki kadÄ±nlarÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel motifler ve tasarÄ±mlara yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸine vurgu yaparak, kaftan ve gelinliklerinin bu sebeple Ã§ok talep gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±na aÃ§Ä±lmanÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§eken DoÄŸan, "TÃ¼rkiye pazarÄ± daraldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ihracata yÃ¶nelmeyi hedefliyoruz. Hem Ã¼reten kadÄ±nlarÄ±mÄ±za, hem BursamÄ±za hem de Ã¼lkemize kazanÃ§ saÄŸlamak Ã¶ncelikli amacÄ±mÄ±z. Ä°hracattaki hedeflerimiz ilk Ã¶nce gelinliklerimiz ve kaftanlarÄ±mÄ±z. Daha sonrasÄ±nda dekoratif Ã¼rÃ¼nlerimiz." ifadelerini kullandÄ±.

Kuveyt ve Katar'daki gelinlik firmalarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden DoÄŸan, anlaÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ramazan BayramÄ± sonrasÄ± ihracatÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

DoÄŸan, kooperatifin emeÄŸiyle Ã¼retim yapan 14 kadÄ±ndan oluÅŸtuÄŸunu aktararak, ortaklarÄ±ndan ikisinin TÃ¼rkiye'de "erkek sektÃ¶rÃ¼" olarak nitelendirilen mobilyacÄ±lÄ±k ve hayvan yetiÅŸtiriciliÄŸi alanÄ±nda da hizmet verdiÄŸini ifade etti.

Ã‡EÅžÄ°TLÄ° SEMÄ°NER VE EÄžÄ°TÄ°MLER DÃœZENLÄ°YORLAR

Ä°lk kurulduklarÄ± yÄ±llardan itibaren Bursa'nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸ kadÄ±nlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli seminerler dÃ¼zenlediklerini ifade eden DoÄŸan ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

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"Ä°ÅŸ hayatÄ±na atÄ±lmak isteyen kadÄ±nlara seminerler, ayrÄ±ca evlililik yolundaki Ã§iftler iÃ§in de eÄŸitimler dÃ¼zenledik. Ä°ki yÄ±l Ã¶nce psikoloji, saÄŸlÄ±k, hukuk alanlarÄ±nda UludaÄŸ Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸiyle Evlilik Okulu Projemizi hayata geÃ§irdik. Ã‡ok gÃ¼zel geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±k."Â

DoÄŸan, Bursa'da sergiler, eÄŸitimler ve alÄ±ÅŸveriÅŸ festivalleri dÃ¼zenlemeye devam edeceklerini dile getirerek, kadÄ±n istihdamÄ±na, Bursa'ya ve TÃ¼rkiye ekonomisine katkÄ±da bulunabilmek adÄ±na ellerinden gelen her ÅŸeyi yapmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

YÄ±llardÄ±r giyim sektÃ¶rÃ¼nde gelinlik ve kaftanlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan Beyhan GÃ¼lay da iÅŸ yerinde Ã¼rettiÄŸi gelinlik ve kaftanlarÄ± kooperatif bÃ¼nyesinde yurt dÄ±ÅŸÄ±na yollamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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