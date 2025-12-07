Kütahya'nın 1 mahallesine fırın müjdesi!

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan hizmetlerin büyük bir titizlikle planlandığını vurguladı. Başkan Kahveci, "Civli Mahallemiz için hayata geçirdiğimiz bu fırın, komşuluk bağlarını pekiştirerek mahalle kültürümüzü diri tutacak önemli bir ortak yaşam alanıdır" dedi.



Açılış programında, Civli Mahallesi sakinleri yeni fırında pişirilen sıcak pideleri misafirlerle paylaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kahveci, fırın ve çevresindeki düzenlemeleri inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Mahalle muhtarı Ahmet Çırak ve mahalle halkı, Başkan Kahveci'nin ilgisi ve yakınlığından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.



Dua ile başlayan ve kurdele kesimiyle devam eden açılışa Civli Mahallesi Muhtarı Ahmet Çırak, belediye birim müdürleri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.