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Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

12.03.2025 - 08:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında Ali Osman Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsün önünde sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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