Kütahya'da türkülerle Simav Yaren Kültürü anlatıldı!

Dr. Ahmet Sunal'ın moderatörlüğünde yapılan programın konuğu, Simav Ahde Vefa Yareni Yarenbaşı Kemal Makas oldu. Makas, yarenliğin tarihi kökeni, sosyal yapısı ve günümüzde nasıl sürdürüldüğüne ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.



Etkinlikte, müzik emekçileri Mehmet Yenilmez ve Uğur Karayörük tarafından seslendirilen Simav türküleri büyük beğeni topladı. Programın sonunda tüm katılımcılar, "Delhadır Başındayım" türküsüne birlikte eşlik ederek yaren kültürüne özgü kolektif ruhu yaşadı.

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, dernek gönüllüleri ve programa katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür edilerek; Simav'ın geçmişten günümüze yarenliğini sürdüren Cumhuriyet Yareni, Sarı ve Mor Zeybekler Yareni ile yeni kurulan Dört Eylül Kurtuluş Yarenine saygı ve selam gönderildi.



Etkinliğin, yaren kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.