Avcılar'da aracına bindiği an kurşunlandı!

Olay, akşam saatlerinde Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki otomobiline binen H.B.'ye, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırganlar olayın ardından hızla kaçarken, H.B. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kurşunlar ise otomobile isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri cadde ve araç üzerinde detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.