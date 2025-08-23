Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Bir evde bulunan Bizans dönemi kalıntıları şok etti

Kütahya'da bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer sütun başlığı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal mahalledeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermerden 4 sütun başlığı bulundu.

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sütun başlıkları ise Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.