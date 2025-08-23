Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Bir evde bulunan Bizans dönemi kalıntıları şok etti
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlediği operasyonda bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer sütun başlığı ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal mahalledeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mermerden 4 sütun başlığı bulundu.
Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sütun başlıkları ise Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.