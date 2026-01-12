Kütahya’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Kütahya’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kütahya’da kar yağışı etkili oluyor. Kütahya’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Kütahya’da Dumlupınar Kaymakamlığı, ilçede olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Dumlupınar ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Dumlupınar Kaymakamlığı kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kaymakamlık açıklamasında, “İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12.01.2026 günü ilçe genelindeki eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz” denildi.