İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın Üsküdar ve Beşiktaş'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.