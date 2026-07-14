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İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın Üsküdar ve Beşiktaş'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

14.07.2026 - 13:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

1İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın Üsküdar ve Beşiktaş'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.

2İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın Üsküdar ve Beşiktaş'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.

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3İstanbul Valiliği duyurdu: Yarın Üsküdar ve Beşiktaş'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.

Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.