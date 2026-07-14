Evlenecek çiftlere Rizeli esnaftan çözüm: Dükkanın en görünen yerine koydu

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Evlilik aşamasında insanların zorlandığını gördükten sonra böyle bir şey yapmaya gerek duyduğunu dile getiren Serdar Keskin "İnsanlar evlilik aşamasında, o zorlukları çok gördüm. Kendimiz de yaşadığımız bu süreç içerisinde hepimiz biraz zorlandık. Bu çağ da biraz, zorluk çağı. Beni de bu çok etkiledi. İnsanlar birbirlerine bu çağda çok katkı sağlamıyor evliliklerde. Ben de ne yapabilirim? Evlenen insanlara nasıl katkı sağlayabilirim? Bunu, böyle bir farklı bir konseptte yapmayı düşündüm. Bu aklıma geldi. Herkesin dükkanında farklı farklı şeyler gördüğümde dedim ki ben bunu nasıl daha güzelleştirebilirim? Ben de bu yolu tercih ettim ve bu yolda çok da faydalı olduğuma inanıyorum. Çok insanlar da bundan çok etkilendiler. Gelen, dükkanıma gelen çoğu insan bunu gördüğü zaman kendileri de yapmayı düşünüyorlardı, kendi dükkanlarına da koymayı düşündüler. Bunun iyi bir hareket olduğuna inanıyorum ve bunun da yayılmasını istiyorum ben" dedi.