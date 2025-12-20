Kütahya’da mübareke kültürü canlandırıldı, 'Şalvar Gecesi'yle gelenekler yaşatıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
20.12.2025 - 18:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya’da Yüksek Kahve Dostlar Konağı’nda, kentin geleneksel örf ve adetlerine sahip çıkmak amacıyla "Şalvar Gecesi" düzenlendi. Geceye katılan hanımlar, yöresel şalvarlarını giyerek Kütahya’ya özgü gezek ve mübareke kültürünü canlandırdı.

Etkinlikte konuşan katılımcılar, amaçlarının Kütahya’nın köklü geleneklerini unutturmamak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti. Samimi bir atmosferde geçen gecede, geçmişten günümüze uzanan kültürel miras yeniden hayat buldu.

Şalvar Gecesi, emekli öğretmen Ayşe Gültekin’in önderliğinde, Aygül Gezer, Ayşe Kaçan, Zübeyde Çığcı ve Müjgan Gültekin tarafından organize edildi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

