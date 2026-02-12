Kütahya’da miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Simav ilçesine bağlı Demirci beldesi Öreyler Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Güneç (53) ile kardeşi N.G. (49) arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silah kullandığı olayda İbrahim Güneç olay yerinde yaşamını yitirdi, N.G. ise ayağına isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı N.G., ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İbrahim Güneç’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.