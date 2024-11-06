GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kütahya'da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gizli kameralar tespit edildi

Kütahya'da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gizli kameralar tespit edildi

Kütahya'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, elektrik prizinin içine yerleştirilen gizli kamera ile müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

06.11.2024 - 15:45 | | Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
Kütahya'da masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gizli kameralar tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarını işlediği iddiasıyla E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahyada masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gizli kameralar tespit edildi

ELEKTRİK PRİZİNİN İÇİNDE KAMERA BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, bir masaj salonundaki odada bulunan elektrik prizinin içine gizli kamera yerleştirildiği ve müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi. 3 kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden de 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

Kütahyada masaj salonlarına düzenlenen operasyonda gizli kameralar tespit edildi

GÜNCEL HABERLER

Pençe-Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

Pençe-Kilit operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi!

8 ilde polise taş atanlara yönelik operasyon: 140 kişi yakalandı

8 ilde polise taş atanlara yönelik operasyon: 140 kişi yakalandı

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı