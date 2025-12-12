GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kütahya'da kömür ocağında karbonmonotsit zehirlenmesi: 7 işçi hastaneye kaldırıldı

12.12.2025 - 22:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında karbonmonoksit gazından etkilenen 7 işçi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yer altındaki çalışmalarda meydana gelen gaz yoğunluğu nedeniyle işçilerden Mustafa K. (50), Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. zehirlendi. İşçilerden bir kısmının oksijenli bölgeye geçerek kendini kurtardığı, ancak Mustafa K.'nin (50) geçiş yapamadığı öğrenildi. Durumu fark eden ekipler tarafından ocaktan çıkarılan 7 işçi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

