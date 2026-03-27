Kütahya'da iki otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Kaza, Hisarcık 82. Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarı TOKİ yol ayrımında meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 43 NR 665 plakalı otomobil ile F.C.K yönetimindeki 43 PG 077 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü F.C.K ile yolculardan İ.P ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.