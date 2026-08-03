Normalde mümkün değildi, Kastamonu'da imkânsız gerçek oldu: Etçi Alman karabaş koyunları üçüz ve dördüz doğurdu!

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Yaptıkları senkronizasyon çalışmalarıyla kendilerini de geliştirdiklerini söyleyen Şimşek, "Hedefimiz bunu daha da ileriye taşımak, kuzu canlı doğumunu, canlı ağırlık artışını sağlayabilmek. İkizlik, üçüzlük oranında da etçil ırk olmasına rağmen bunu stabil hale getirmeye çalışacağız. Normal şartlarda etçil ırk hayvanlarımızda ikizlik, üçüzlük, dördüzlük çok istenmez ve çok da görülebilen bir durum değildir ama koyunlarımız etçi ırk olmasına rağmen biz, bugün itibarıyla üçüz ve dördüz yavrularımızı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilirdik. Çiftliğimizi hastalıklardan ari, damızlık bir işletme yapıp, öncelikle bölge, sonra da ülke hayvancılığına katkı sunmaya çalışacağız. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.