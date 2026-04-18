Kütahya'da feci kazada sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Tavşanlı-Tepecik yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış Doğanay yönetimindeki 43 AC 378 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sürücü Barış Doğanay ile yolcu F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü Barış Doğanay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan F.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.